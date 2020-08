Incidents à la SNCF dans le Sud-Ouest : tous les passagers sont arrivés à bon port

La ligne Hendaye-Paris a été touchée par des incidents qui ont fait passer une nuit de galère à plus d'un millier de passagers.

Ils sont épuisés par une nuit "d'enfer" mais contents de laisser ce mauvais souvenir derrière eux. Tous les voyageurs bloqués de longues heures dans le Sud-Ouest après un "enchaînement d'incidents" sur le réseau ferré "sont arrivés à bon port", indique la SNCF lundi 31 août. Quelque 400 voyageurs, parmi les derniers à avoir pu rallier la capitale, sont arrivés peu après 18 heures à la gare Montparnasse.



Le réseau ferré du Sud-Ouest a été victime d'incidents qui ont fait passer une nuit de galère à plus d'un millier de passagers. En cet ultime week-end de retour de vacances, une double rame du TGV 8538, transportant un millier de voyageurs partis d'Hendaye pour normalement arriver à Paris dimanche à 16H20, a été bloquée toute la nuit, d'abord à Morcenx puis Ychoux, 50 km plus loin dans les Landes, à la suite d'un incident électrique. Après un transbordement en pleine voie et en pleine nuit, ces voyageurs ont pu repartir vers Paris où ils sont arrivés en fin de matinée.

Deux autres trains, dont le 8546 parti d'Hendaye à 17h55 pour une arrivée à Paris-Montparnasse à 22h00, avaient dû quant à eux rebrousser chemin vers Hendaye où ils ont terminé la nuit. Des autocars ont ensuite acheminé les passagers vers Bordeaux, qui ont pu attraper un TGV dans l'après-midi.

Un "enchaînement d'incidents" dus à "un événement exceptionnel"

La SNCF, qui a lancé une enquête interne, tente de reconstituer le scénario de l'incident. Reconnaissant des "retards hors normes", le PDG de la SNCF Voyageurs Christophe Fanichet a présenté, sur son compte Twitter, "les plus sincères excuses" de l'entreprise aux passagers du train. Il a indiqué qu'il se rendrait dès lundi soir "en région Nouvelle-Aquitaine pour comprendre avec les équipes ce qui s'est passé et en tirer tous les enseignements".

"Il s'agit d'un événement exceptionnel qui a créé un enchaînement d'incidents ayant abouti, à un moment donné, pas de suite, à l'interruption des circulations", avait déclaré dans la matinée devant la presse à Bordeaux, Jean-Luc Gary, directeur territorial réseau SNCF Nouvelle-Aquitaine. Selon lui, un élément de caténaire défectueux a été identifié à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), qui a "endommagé la caténaire à plusieurs endroits". "Sur quasiment l'ensemble du Sud Aquitaine, des événements se sont reproduits et sont sans doute liés à la même cause. Ce qu'on ne sait pas à cette heure, c'est qui a fait quoi, qui a créé quoi ?", a-t-il ajouté.

"Cet incident montre de manière crue la vulnérabilité de la liaison Hendaye-Bordeaux-Paris, et la nécessité d'augmenter la capacité ferroviaire avec une ligne nouvelle", a commenté dans un communiqué la région Nouvelle-Aquitaine, appelant l'Etat à "renforcer ses engagements". La circulation des trains devrait reprendre mardi, selon la SNCF qui a fait savoir que les voyageurs des trois trains seraient dédommagés à hauteur de 300% et que leurs "frais annexes, hôtels et taxis" seraient remboursés.