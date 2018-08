Ile-de-France : un incident électrique à la gare de Paris-Montparnasse perturbe le trafic des trains

La gare Montparnasse à Paris accumule les déconvenues. En plein chassé-croisé des vacances, une panne d'alimentation électrique dans la gare parisienne perturbe la circulation des trains, samedi 18 août. La panne s'est produite vers 14 heures occasionnant des retards jusqu'à 50 minutes, a précisé la compagnie à franceinfo. Par ailleurs, la présence de personnes sur les voies retarde le retour à la normale.

Bonjour, La circulation reprend progressivement et les voies ont été réalimentées. Comptez environ 50 mn de retard sur votre train.

Selon la SNCF, le trafic s'est totalement interrompu pendant 20 minutes et le retour à la normale se fait progressivement, une des voies restant coupée. Sur Twitter, de nombreux voyageurs se plaignent de leurs conditions de trajet.

Quand ce n’est pas un individu, c’est un train @SNCF - le comble - qui sectionne un caténaire en gare de Montparnasse. Bloqué depuis plus d’une heure, plus de clim, plus d’eau, portes verrouillées le tout avec un bébé de 18 mois dans les bras.