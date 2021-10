SNCF : 1 TGV sur 3 annulé samedi et dimanche sur l'axe Atlantique en raison d'un mouvement de grève

Seuls 2 TGV sur 3 circuleront samedi 23 et dimanche 24 octobre sur l'axe Atlantique. La SNCF annonce dans un communiqué, jeudi 21 octobre, que le trafic sur la ligne TGV Atlantique sera fortement pertubée pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint, en raison d'un appel à la grève lancé par trois syndicats. Vendredi, un train sur 10 sera annulé sur cet axe.

Le préavis de grève commun de la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots va toucher la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique, a précisé la SNCF. Des négociations sur les rémunérations et conditions de travail "n'ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade", précise la direction de la compagnie ferroviaire.