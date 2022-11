La SNCF annonce une grève des contrôleurs des TGV et Intercités de vendredi à dimanche, seuls 4 trains sur 10 circuleront

La SNCF doit annuler 60% de ses TGV et Intercités prévus ce week-end et précise que les voyageurs concernés doivent être prévenus.

Une grève des contrôleurs va contraindre la SNCF à annuler 60% de ses TGV et Intercités du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, a annoncé la compagnie mercredi 30 novembre. SNCF Voyageurs prévoit 1 train sur 2 sur le TGV Nord, 1 sur 3 sur le TGV Est, 1 sur 4 sur le TGV Atlantique, 1 sur 3 sur le TGV Sud-Est, 1 sur 4 sur Ouigo et 1 Intercités sur 2 de vendredi à dimanche, a-t-elle précisé. Aucun train de nuit ne circulera.

A l'international, la compagnie prévoit un trafic normal pour Eurostar et Thalys, 1 TGV sur 3 vers la Suisse, 1 sur 2 vers l'Allemagne, 1 sur 3 vers l'Italie et aucune circulation vers l'Espagne. Une "reprise progressive" est envisagée lundi 5 décembre, avec 3 trains sur 4 vers tous les axes TGV, précise SNCF Voyageurs.

Les clients ayant laissé leurs coordonnées seront informés mercredi, par mail ou SMS, de si leur train est maintenu ou annulé. La compagnie leur recommande de toute façon de vérifier les horaires avant de se rendre en gare et, quand c'est possible, de reporter leurs trajets. Tous les voyageurs, que leur train soit maintenu ou annulé, et quel que soit leur billet (TGV Inoui, Ouigo et Intercités) pourront être remboursés intégralement pour des voyages prévus entre vendredi et lundi. Ils pourront également échanger leur billet sans frais, pour un train où il reste de la place, jusqu'au jeudi 8 décembre inclus.