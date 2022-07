Grèves à la SNCF : de nombreuses perturbations annoncées le mercredi 6 juillet

Plusieurs syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève mercredi 6 juillet, alors que les vacances d’été arrivent pour beaucoup. "De fortes perturbations sont attendues sur l’ensemble du réseau demain. La SNCF conseille d’ailleurs aux voyageurs de reporter ou d’annuler leurs déplacements. D’abord, sur les lignes régionales, comptez deux TER sur cinq en moyenne et un Intercité sur trois. Situation également très tendue en Île-de-France avec environ un RER sur deux et en ce qui concerne les TGV la SNCF prévoit tori trains sur quatre avec encore plus de difficultés sur le réseau Sud-est du pays", explique Gaspard de Florival, en direct de la Gare Montparnasse, à Paris.

Une hausse de salaire demandée par les syndicats

"Alors demain, quatre syndicats appellent à la grève, une grève de 24 heures. Ils réclament une hausse des salaires pour faire face à l’inflation. Une table ronde doit se tenir demain et sans accord les syndicats préviennent : une autre journée de grève pourrait avoir lieu plus tard cet été", rapporte le journaliste.