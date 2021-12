Grève à la SNCF : des perturbations ce week-end sur l'axe TGV Paris-Lille

Le trafic TGV sur l'axe Paris-Lille est perturbé samedi 18 décembre par un mouvement social local, et le restera dimanche, a confirmé à l'AFP la SNCF. "Un mouvement social ce week-end a des effets sur la circulation des TGV dans les Hauts-de-France mais nous assurons un service quasiment normal en TGV sur le territoire régional, a indiqué une porte-parole, confirmant une information du quotidien Le Figaro. Mais 100% des voyageurs dont le train avait été supprimé ont pu se reporter sur un TGV direct ou en correspondance à Lille".

Recontactés par la SNCF, tous les voyageurs concernés peuvent échanger gratuitement leur billet de train pour se rendre à destination, dit l'entreprise, selon laquelle seuls quelques TGV Paris-Lille ont été supprimés, les autres circulant normalement. Quant aux TGV partant de Lille à destination d'autres régions (vers le Sud-Est notamment), ils n'ont pas été touchés par ces perturbations.

Des appels à la grève ce week-end sur l'axe TGV Sud-Est ont été levés in extremis par les syndicats (Unsa ferroviaire, CGT-Cheminots, SUD-Rail), qui réclamaient des améliorations des rémunérations et des conditions de travail, SNCF Voyageurs ayant accordé des primes de 600 euros pour les conducteurs et 300 euros pour les contrôleurs. Mais si le feu s'est éteint sur l'axe TGV Sud-Est, d'autres conflits secouent la SNCF, où des appels à la grève ont été lancés cette semaine par plusieurs syndicats dans différentes régions.