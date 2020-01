Grève du 20 janvier : la SNCF annonce un trafic "normal" ou "quasi normal" sur l'essentiel du réseau, les Transilien, RER et Intercités restent affectés

Quatre trains sur cinq circuleront lundi sur les réseaux Intercités et Transilien. Mais le trafic est en progrès par rapport à la semaine précédente.

Le trafic ferroviaire sera proche de son état habituel, lundi 20 janvier, au 47e jour consécutif de grève contre la réforme des retraites. La SNCF a annoncé, dimanche, un trafic normal pour les TGV. Quatre Intercités sur cinq circuleront également.

CIRCULATION DES TRAINS le 20 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/CrlLiFe0dY — SNCF (@SNCF) January 19, 2020

Pour ce qui est des trains locaux, les TER circuleront de façon "quasi normale". En région parisienne, quatre Transilien sur cinq seront maintenus. La fréquence des rames sera plus inégale sur les différentes lignes du RER : service normal pour le RER A, trois trains sur quatre pour le B et le C, deux trains sur trois sur le D et quatre trains sur cinq sur le E.

Ce trafic marque une amélioration par rapport à la semaine précédente. Ainsi, vendredi, seuls quatre TER sur cinq et trois Translien sur quatre circulaient. Vendredi, le taux de grévistes au sein de l'entreprise était tombé à 4,7%, et 19% chez les conducteurs.