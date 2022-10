Grève à la SNCF : un train sur deux en régions demain, le trafic également perturbé en Ile-de-France

La SNCF prévoit de ne faire circuler qu'un train sur deux sur les lignes B et C du RER, trois trains sur quatre sur le RER A.

Des perturbations sont attendues, mardi 18 octobre, sur le réseau ferroviaire. Un TER et un train Intercités sur deux en moyenne circuleront en France, ainsi que sur les réseaux d'Ile-de-France. La journée de grève interprofessionnelle ne touchera qu'à la marge le trafic TGV, qui sera "quasi-normal". La SNCF prévoit toutefois qu'il soit "légèrement perturbé" sur les trains Ouigo, ainsi que sur le réseau Atlantique et les liaisons France-Espagne et Eurostar.

ℹ️ Mouvement social national interprofessionnel : la circulation des trains sera perturbée le mardi 18 octobre sur plusieurs lignes opérées par @SNCFVoyageurs



Vérifiez les horaires des trains avant de vous rendre en gare https://t.co/RQKywOi2S0 — SNCF (@SNCF) October 17, 2022

En région parisienne, le trafic sera normal sur certaines lignes (K, T11, T13) mais fortement perturbé sur d'autres (un train sur trois pour le RER D et les lignes J et L du Transilien). La SNCF prévoit de ne faire circuler qu'un train sur deux sur les lignes B et C du RER, H, N et R du Transilien, et trois sur quatre sur le RER A et la ligne P. Quatre trains sur cinq fonctionneront sur le RER E, deux sur trois pour la ligne U, tandis qu'il y aura un tram toutes les 15 minutes sur la ligne T4.

Sur le RER B, l'interconnexion sera maintenue en gare de Paris Nord et trois trains sur quatre fonctionneront sur le sud de la ligne. Elle sera en revanche interrompue sur le RER D entre Gare de Lyon et Châtelet.