Grève à la SNCF : TGV, TER, RER... Voici les prévisions de trafic pour la journée de mercredi

Acte 1, scène 2. Le trafic ferroviaire restera "très perturbé", mercredi 4 avril, pour le deuxième jour de grève contre la réforme ferroviaire. Un TGV sur 7, un TER et un Transilien sur 5 devraient circuler, selon les prévisions de la SNCF.

La direction table sur les mêmes fréquences que mardi, à l'exception des TGV qui devraient être légèrement plus nombreux. Après la première séquence de mardi et mercredi, les prochains jours de grève sont prévus les 8 et 9 avril.

Un TGV sur sept devrait rouler

Pour les TGV, si la moyenne annoncée est de 1 train sur 7, il ne faudra pas compter sur plus d'un TGV sur 10 dans le Sud-Est et 1 sur 8 vers l'Atlantique. Dans le Nord et dans l'Est, 1 train sur 4 est prévu.

Entre un train sur deux et un sur six sur le RER

En Ile-de-France, comme mardi, la situation variera selon les lignes, entre 1 train sur 2 sur le RER A et un 1 sur 6 sur le RER D. Un train sur 3 devrait circuler sur le RER B nord et le RER E, 1 sur 5 sur le C.

Statu quo pour les TER et Intercités

La circulation des TER et des Intercités devrait être comparable à celle de mardi, avec respectivement 1 train sur 5 et 1 sur 8 sur les rails.

Trafic presque normal sur le Thalys et l'Eurostar, nul vers l'Italie et l'Espagne

Même chose pour le trafic international, avec un trafic quasi normal sur le Thalys, 3 Eurostar sur 4, mais pas de train vers l'Italie, la Suisse ou l'Espagne et 1 sur 3 vers l'Allemagne.