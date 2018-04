Grève à la SNCF : on tente de faire Paris - Digne-les-Bains en covoiturage

En ce premier jour de grève à la SNCF, Matthieu Mondoloni, journaliste à franceinfo, est parti de Paris, mardi, pour rejoindre Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Covoiturage, bus, auto-stop... Il n'exclut aucune option.

La direction de la SNCF a annoncé 33,9% de grévistes "en milieu de matinée", mardi 3 avril, au premier jour de mobilisation contre la réforme du service public ferroviaire. Les cheminots ont commencé une grève en pointillés, soit deux jours sur cinq jusqu'en juin.

>> Suivez notre DIRECT sur la grève à la SNCF

Face au peu de trains disponibles, de nombreux Français ont dû se rabattre sur d'autres moyens de transport, comme la voiture personnelle mais aussi les bus, le covoiturage ou l'auto-stop. franceinfo a décidé de les suivre sur la route en envoyant son reporter, Matthieu Mondoloni, à Dignes-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. On suit son trajet toute la journée. Pour quitter Paris et se rapprocher de sa destination, Matthieu Mondoloni a d'abord opté pour le covoiturage en s'inscrivant sur un site spécialisé.

14h : première étape, le bus pour Boulogne-Billancourt

Après un peu de difficultés pour trouver une voiture disponible, notre reporter a décroché une place avec Karine, qui fait la route Rouen - Saint-Etienne, dans la Loire. Le rendez-vous est fixé à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Matthieu est donc parti en bus RATP de la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement de Paris. Déjà 4,5 km de fait, sur les 760 à parcourir au total. Il attend sa conductrice qui doit venir le chercher en compagnie d'une ou deux personne(s), l'annonce n'était pas très claire.

Karine devrait le déposer à la gare de Lyon-Perrache vers 20h. Et idéalement un peu avant, afin qu'il puisse attraper un autocar pour Grenoble, en Isère, où il compte passer la nuit... À moins qu'il ait du succès en auto-stop pour s'avancer un peu...

Départ pour Digne-les-Bains. Première étape, rejoindre Boulogne-Billancourt pour attraper un covoiturage vers Lyon pic.twitter.com/7zeSAeoI5y — Matthieu Mondoloni (@M_Mondoloni) 3 avril 2018

17h, sur l'Autoroute du Soleil, au niveau d'Auxerre : c'est plutôt bien parti

Ça avance bien. Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté sur la route. Matthieu a parcouru plusieurs centaines de kilomètres en une heure et demie. Avec lui dans la voiture, il y a Karine, la conductrice de 35 ans, Nolwenn qui fait son service civique et Victorine, étudiante à Saint-Etienne.

Covoiturage avec Karine, la conductrice, Nolwenn, en service civique, et Victorine, étudiante à Sciences-Po. Direction Saint-Etienne pour elles, Lyon pour moi. A part Nolwenn, toutes devaient prendre le train aujourd’hui et ont choisi le covoiturage comme plan B. pic.twitter.com/HkJjbCBhGo — Matthieu Mondoloni (@M_Mondoloni) 3 avril 2018

Karine et Victorine devaient impérativement rejoindre Saint-Etienne : la première a une formation professionnelle et la seconde, des partiels dès 8h du matin mercredi. Elles devaient prendre le train, mais n'ont pas trouvé de place. "L'annonce a été vue 246 fois exactement, raconte Karine, qui n'a pas l'habitude de faire de trajets en covoiturage. J'ai eu énormément de demandes, avec même des gens qui voulaient que je passe par d'autres villes que mon trajet initialement prévu. Donc, il fallait restreindre. Je ne pouvais pas prendre tout le monde. Mais, le covoiturage se passe très bien."

Encore un peu plus de 200 km avant d’arriver à Lyon. Ça va se jouer à la minute près pour attraper mon bus pour Grenoble prévu à 20h. Mais pour l’instant pas de bouchons pic.twitter.com/ocHcUA5iRL — Matthieu Mondoloni (@M_Mondoloni) 3 avril 2018

Pause à l'aire de la Biche, dans l'Yonne, vers 17h. Il reste 300 km avant Lyon... La perspective du bus pour Grenoble à 20h s'éloigne.

19h, sur l'A6 en Saône-et-Loire : encore 100 km avant Lyon

Deux heures plus tard, il reste 100 km à Matthieu pour atteindre Lyon. Là, c'est certain : il ne sera pas à Digne-les-Bains avant mercredi. L'une de ses "co-voitureuse", Victorine, explique pourquoi elle a opté, pour la première fois, pour le covoiturage : "Parce que d'habitude je prends le train, mais en ce jour de grève, j'ai essayé tous les moyens pour pouvoir revenir à Saint-Etienne, indique l'étudiante de Sciences-Po Saint-Etienne. Le bus, 78 euros, non ! Donc, une seule solution : Blablacar [l'un des sites de covoiturage]. Et j'étais obligée de rentrer parce que j'avais mon partiel demain, donc c'était important."

Victorine, comme l'autre passagère de Karine, a payé une quarantaine d'euros pour rejoindre sa destination.