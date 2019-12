Ce message a fait sa première apparition en 2014, sous forme de chaînes de mail. Le texte en question y compare les revenus des conducteurs de TGV d’un Paris-Francfort, selon qu’ils soient salariés en France ou en Allemagne. À en croire ces chiffres, le conducteur français semble largement avantagé puisqu’il gagnerait entre « 4 500 et 6 000 euros par mois » grâce à une « prime de charbon ». Tandis que de l’autre côté du Rhin, le conducteur allemand ferait pâle figure avec un salaire « de 1500 à 2500 euros ».

Ces chiffres sont globalement faux. D’abord, la prime charbon a disparu avec la fin des locomotives à charbon au milieu des années 1970. Ensuite, en France, le salaire moyen des conducteurs est de « 3 450 euros bruts », hors primes, comme l’a indiqué la SNCF à Désintox. Ce n’est qu’en fin de carrière qu’un conducteur de TGV peut gagner entre 4 000 et 4500 euros bruts, primes incluses.

À l’inverse, les posts Facebook sous-estiment largement les rémunérations côté allemand. Contactés par Désintox, la Deutsche Bahn ainsi que les syndicats de conducteur démentent les chiffres cités. Selon l’entreprise ferroviaire allemande, un conducteur de locomotive de la Deutsche Bahn gagne en fait entre 3 500 et 4 250 euros bruts mensuels, primes incluses. Même si leur temps de travail est légèrement plus important, il est donc totalement faux de dire qu’un conducteur de TGV français gagnerait trois fois plus que son homologue allemand.

