"Ça aurait été vraiment moche que tout le monde soit coincé" : des parents soulagés après le départ de TGV spéciaux pour les enfants voyageant seuls

La contestation contre la réforme des retraites est entrée dimanche dans son 18e jour. Les départs en vacances de Noël ont été perturbés, notamment par la grève qui se poursuit à la SNCF. Mais la compagnie a tout de même pu mettre en place une solution pour permettre aux enfants voyageant seuls de partir.

En raison de la grève qui touche le rail depuis plus de 15 jours dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, la SNCF avait annoncé supprimer ce service d'accompagnement. Elle a finalement fait marche arrière. Pour ce week-end de départ en vacances de Noël, la compagnie a affrété 14 TGV exceptionnels pour transporter les enfants qui voyagent seuls. L'un d'eux est parti dimanche 22 décembre au matin de la Gare de Lyon, à Paris, direction Marseille. A bord, 140 enfants et 30 accompagnateurs.

A la Gare de Lyon, dimanche 22 décembre, des enfants sont pris en charge par les accompagnateurs de l'un des 14 TVG spécialement affrétés par la SNCF pour permettre aux enfants voyageant seuls de rejoindre leur destination pour Noël. (SEBASTEIN BAER / RADIO FRANCE)

Pour Fanny et ses deux enfants qui doivent rejoindre leur père à Marseille, pas question de rater cette solution de dernière minute. Alors la famille s'est levée tôt dimanche matin pour être à l'heure Gare de Lyon. "Nous on vient du côté de Rennes, donc il a fallu faire la route jusqu'à Paris", explique la mère de famille. Malgré un réveil à 3h45 du matin sous une pluie battante, Fanny est soulagée.

C'est un soulagement qu'ils puissent prendre le train, sinon on aurait dû faire le trajet mon ex mari et moi-même à mi-parcours, c'est à dire aller jusqu'à Saint-Etienne.Fanny, mère de deux enfantsà franceinfo

Les agents, facilement identifiables avec leur veste bleue accueillent les enfants, casquettes blanches sur la tête avec leur prénom inscrit au feutre dessus. "On était stressés de pas le voir, et on a réussi à s'arranger", explique Paul, 12 ans, heureux de pouvoir retrouver son père à Marseille, tout comme sa soeur Manon, 7 ans, qui après s'être demandée elle aussi s'il y allait avoir des trains, peux maintenant se préparer à une séance "de bisous et de câlins" à son papa.

La SNCF avait annoncé vendredi la mise à disposition de 14 TGV spécialement affrétés dimanche pour les enfants voyageant seuls. (SÉBASTIEN BAER / RADIO FRANCE)

Les écrans lumineux affichent "TGV SPECIAL 8H56". Après avoir dit au-revoir à ses trois petits enfants, Christine repart soulagée elle aussi, même si le voyage pour ses petits enfants ne s'arrêtera pas à la gare Saint-Charles. "Le papa et la maman sont divorcés donc c'était un gros problème. Donc là ils arrivent à Marseille mais après leur papa va les chercher parce qu'ils habitent à Orange, donc il y a de la route aussi à faire", explique-t-elle.

Une solution impossible à organiser à la va-vite

Les 14 trains spéciaux du jour desservaient Rennes, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg et Lille, depuis Paris, soit au total 5 000 places. Une offre de rattrapage de la SNCF impossible à mettre en place plus tôt, justifie Loïc Leuliette, directeur d'astreinte. "Il y a deux jours, nous n'avions pas les moyens d'assurer l'intégralité sur service JUNIOR & Cie, explique-t-il. Pour accueillir les enfants dans les gares, il faut pouvoir le regrouper, les compter et les remettre aux personnes qui les attendent."

C'est un service qui ne supporte pas l'à-peu-près.Loïc Leuliette, directeur d'astreinte à la SNCFà franceinfo

Après l'annonce de la suspension du service d'accompagnement des enfants il y a quelques jours, beaucoup de parents ont cherché des solutions alternatives. Mais plutôt que la polémique, Béatrice, dont les trois enfants vont à Lyon, préfère retenir que tout se termine bien. "Ça aurait vraiment été moche que tout le monde soit dans la panade et se retrouve coincé. Y a quand même l'esprit de Noël qui marche", estime-t-elle. Dimanche prochain, pour les retours, la SNCF a promis de mettre en place le même système d'accompagnement.