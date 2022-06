Fin du Pass Jeune TER : le dépit des utilisateurs face à des projets de voyages qui "tombent à l'eau"

Sur le quai de la gare de Rennes en Ille-et-Vilaine, plantée devant une borne Anaïs, 20 ans, regarde le prix des billets de train, jeudi 16 juin, pour aller voir ses grands-parents à Lons-le Saunier, dans le Jura. En partant le jour même à la mi-journée, sans réduction, la note est salée. "Là, on est à 147 € pour le premier prix, constate la jeune fille. Pour l'aller- retour, on serait à presque 300 €. C'est quasiment le prix mon loyer et je ne peux me permettre de dépenser mon loyer dans un aller-retour chez mes grands-parents...", souffle-t-elle.

L'été dernier pourtant, elle a pu leur rendre visite : "Il y avait le Pass Jeune TER, avec 29 €, je pouvais y aller. Il fallait prendre plein de TER et faire beaucoup d'escales mais ça ne me dérangeait pas tant que je pouvais aller là-bas pour un prix aussi bas. C'est énervant parce que tous mes plans tombent à l'eau."

Ça me brise le cœur, parce que la famille, c'est important et les amis aussi. Ça prive les jeunes en précarité de vacances." Anaïs à franceinfo

Mis en place en 2020 ce dispositif ne sera pas reconduit cet été, il connaissait pourtant un véritable succès. L'an dernier 84 000 pass ont été vendus. Sur les réseaux sociaux la pétition #RendezlePassTER a déjà recueilli plus de 10 000 signatures. La colère gronde d'autant que l'Allemagne lance un ticket unique à 9 euros pour tous les trains du pays.

"Faire découvrir les transports en commun"

Certaines régions font néanmoins le choix de maintenir des prix réduits pour les transports cet été. En Bretagne, tous les bateaux, les trains et les cars seront gratuits, comme l'an dernier, pour les moins de 26 ans. "Ce dispositif a été mis en place au sortir de la crise Covid, il y avait vraiment une aspiration des jeunes de pouvoir voyager, souligne Michaël Kernez, premier vice-président climat et mobilité au conseil régional. Pouvoir découvrir la Bretagne, pouvoir aller voir ses amis, aux festivals ou bénéficier d'activités sportives."

Le succès a immédiatement été au rendez-vous avec près de 100 000 billets pris l'été dernier. "On a fait des enquêtes depuis et 40 % de ceux qui en ont bénéficié nous ont tout simplement répondu qu'ils ne se seraient pas déplacés sans cette gratuité. C'est très important. On voit bien que cette gratuité, quand bien même elle est temporaire, c'est une bonne manière de faire découvrir les transports en commun et donner goût aux transports en commun. C'est très important" , assure Michaël Kernez.

L'institution Régions de France, qui gérait jusque-là le Pass, justifie cet arrêt par le contrecoup financier de la crise sanitaire et renvoie désormais les jeunes voyageurs vers les offres proposées localement.