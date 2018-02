Crue : le tronçon du RER C qui passe dans Paris restera fermé jusqu'au 10 février au moins

Cette partie du RER C est fermée depuis le 24 janvier et devait être à nouveau ouvert le 5 février. Mais la décrue est très lente. Un nouveau point sera fait mercredi afin de confirmer la date de réouverture, a prévenu la SNCF.

Les eaux de la Seine n'ont pas suffisamment baissé. Le tronçon central de la ligne C du RER dans Paris restera donc fermé jusqu'au samedi 10 février au moins, en raison de la crue de la Seine, a indiqué la SNCF, vendredi 2 février. Dans un premier temps, la reprise du trafic sur cette ligne devait reprendre le 5 février.

Cette nouvelle date inclut les 48 heures nécessaires pour le remontage et la vérification des installations électriques qui ont été démontées pour les préserver de l'eau, ainsi que les contrôles des voies et la circulation de trains d'essais, selon la SNCF. Un nouveau point sera fait mercredi, a-t-elle ajouté.

Des pompes pour faire baisser le niveau d'eau

Le RER C circule le long de la Seine, sous le niveau du fleuve, dans la traversée de Paris. Sept gares intra-muros (Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy et Boulainvilliers) sont fermées depuis le 24 janvier. Les trains venus de banlieue ont pour terminus provisoires Avenue Henri-Martin depuis le nord, Javel depuis le sud-ouest et Gare d'Austerlitz depuis le sud-est.

A Javel, des pompes sont en action pour faire baisser le niveau de l'eau. La SNCF prévoit d'y faire partir quatre trains par heure vers Versailles-Château à partir de samedi et deux trains par heure vers Saint-Quentin-en-Yvelines à partir de lundi.