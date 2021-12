Covid-19 : interdiction de manger et de boire dans les trains dès le 3 janvier

À partir du 3 janvier, il ne sera plus possible de manger ou de boire dans les trains, même pour de longues distances. Une mesure annoncée lundi 27 décembre, pour lutter contre la propagation du virus.

Dès le 3 janvier, régime sec à bord des trains de la SNCF. Suite aux annonces gouvernementales du lundi 27 décembre, il ne sera plus possible de manger ou de boire à bord des trains. Des restrictions diversement appréciées par les voyageurs. "Dans la mesure où on laisse les restaurants ouverts, je ne suis pas sûr de comprendre l’intérêt d’une telle mesure", avance un jeune homme. Même discours chez cette maman qui se voit mal interdire à son enfant de boire.

Des contrôles supplémentaires

Des mesures "indispensables" selon certains professionnels de la santé, le système d’aération des rames étant souvent décrié dans des études. "Dans le train, on est nombreux dans un local pas très bien aéré, dès que quelqu’un baisse le masque, s’il porte le virus, l’air va être contaminé", explique Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’APHP. Des contrôles supplémentaires seront effectués par des cheminots.