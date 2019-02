Le patron de la SNCF voudrait vendre des billets de train dans les postes ou les bureaux de tabac

Guillaume Pepy a indiqué qu'il recevrait le président de la Confédération des buralistes la semaine prochaine.

Comment pallier la fermeture des guichets SNCF dans certaines gares ? Interrogé par BFMTV, Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, a livré quelques pistes, mardi 26 février. Si les boutiques SNCF vont être fermées "progressivement", Guillaume Pepy a indiqué vouloir "maintenir de la vente en gare", notamment dans les plus grandes.

Reste le problème des guichets des plus petites gares : "Quand un guichet vend une dizaine ou une quinzaine de billets dans la journée, qui paye ? a interrogé le dirigeant. C'est le contribuable régional." "Il faut conserver de la vente de billets TER partout, mais pour ça il faut trouver des solutions intelligentes", a-t-il estimé.

"Le président des buralistes [Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes] vient me voir la semaine prochaine, et ce que je comprends", c'est qu'il veut que les bureaux de tabac vendent des billets de train, a poursuivi le patron de la SNCF, avant d'ajouter : "C'est sa volonté, on va en discuter."

Je pense que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose, et les billets de TER c'est une vraie bonne idée.Guillaume Pepy, président du directoire de la SNCFà BFMTV

La SNCF expérimente aussi la vente de billets dans des guichets mobiles présents sur les marchés et travaille avec La Poste et les collectivités locales pour diversifier ses canaux de distribution, a-t-il rappelé. "Mon objectif, c'est qu'on puisse acheter des billets de TER partout en France", a martelé le patron de la SNCF.