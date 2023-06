Salon du Bourget : les avions à l’heure des carburants écologiques

Pour son grand retour, le salon du Bourget met à l'honneur la question des carburants "verts". Un enjeu de taille qui connaît des avancées, mais qui risque de coûter cher.

C’est le grand retour du salon du Bourget. Le monde de l'aéronautique se retrouve après quatre ans d'absence pour cause de pandémie. Comme chaque année c’est un enjeu commercial avec de grosses commandes d'avions en perspective. Mais cette année les constructeurs ont aussi la pression pour travailler sur un avion vert, soit un avion "décarboné". "L’enjeu est crucial. Selon le constructeur Boeing, le nombre d'avion va doubler d’ici 20 ans, ce qui devrait aggraver le réchauffement climatique. Mais selon Emmanuel Macron, pas question de limiter le trafic. Le chef de l'État défend, une sobriété bien organisée et non punitive'. Il a présenté, vendredi, des financements pour des avions plus verts, notamment 300 millions d'euros pour des moteurs moins consommateurs en kérosène et 200 millions d'euros pour la filière des biocarburants", explique la journaliste Christelle Méral, depuis le Bourget.

Une technologie qui a un coût

Les avions sont responsables de 3 % des émissions de CO2 dans le monde et sont confrontés à de nombreuses critiques. Mais peuvent-ils se verdir ? Dans un laboratoire parisien, une vingtaine de chercheurs développent une technologie inédite pour produire les carburants de synthèse de demain. "On a développé une technologie qui permet de prendre du CO2 et de le convertir en produit à valeur ajoutée, comme des produits chimiques, par exemple de l'éthylène qui peut être transformé en jet fuel", explique une chercheuse. Un carburant considéré comme durable, qui a pourtant un gros défaut, il est très énergivore. Aujourd'hui, très peu de raffineries produisent du biocarburant.

Autre enjeu pour tenter de baisser le prix de carbone de l'aviation, il faut des moteurs dernier cri, plus légers, Ils sont capables de fonctionner avec beaucoup plus de carburant durable. Problème, il faudra alors renouveler la flotte d'avions. Des avancées technologiques qui ont un coût, entre deux et six fois plus cher que le kérosène classique pour les carburants durables. Ce qui se répercutera sur le prix des billets.