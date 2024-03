Reportage "Sans aménagement, les gens sont condamnés à la bagnole" : quand des communes en zones rurales développent des pistes cyclables

Quelle place pour le vélo en zone rurale ? Le congrès de la Fédération française des usagers de la bicyclette, la FUB, s'ouvre jeudi 21 mars à Grenoble. Au programme de ces deux jours d'ateliers et de rencontres : la pratique du vélo en territoire rural. Si le réseau de pistes cyclables est bien développé dans certaines métropoles, ce n'est pas forcément le cas aux portes de celles-ci, à la campagne. Pourtant certaines communautés de communes en ont fait un de leur objectif, comme celle d'Erdre et Gesvres au nord de Nantes, en Loire-Atlantique.

La piste cyclable, qui s'étend entre Treillères et Grandchamp-des-Fontaines, marque la séparation entre une route, à gauche, et un champ, à droite. Son tracé est insolite, la voie passe même sous un porche. "On avait un projet de longue date de réaliser une infrastructure sécurisée pour les vélos entre ces deux communes-là et sur le bord de la route départementale, explique Wilfried Braud, le responsable du service mobilité à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres. On avait cette vieille maison qui constituait un obstacle. On a racheté la maison. Notre architecte est passé pour nous dire qu'abattre la moitié de la maison, ce serait dommage, et il a proposé : 'Est-ce qu'on ne ferait pas un porche ?'"

"On se sent plus en sécurité"

En 2023, 30 000 cyclistes et 30 000 piétons ont emprunté la piste cyclable. "C'est parfait, se réjouit Philippe, un cycliste. On se sent plus en sécurité sur des pistes cyclables protégées comme ça. Avant, ce n’était pas le cas. Quand on roulait, on était sur la route auprès des voitures, donc c'était dangereux." "La piste cyclable, c'est vraiment génial !", abonde un coureur.

En 2011, il n'y avait aucune voie cyclable, désormais 38 km de pistes ont été réalisées. Et l'objectif d'ici 2030, c'est d'en créer 190 km pour relier 12 communes. Par endroits, il a fallu créer une piste, mais ailleurs la communauté de communes s'est appuyée sur ce qui existe déjà, détaille Wilfried Braud : "À Nort-sur-Erdre, on a fermé un bout de route à la circulation pour ne laisser que les piétons et les cyclistes. C'est le cas aussi entre Casson et Sucé-sur-Erdre, où on a aménagé, en accord avec les agriculteurs, un chemin agricole."

"Une amélioration du cadre de vie rural"

L'État et le département aident financièrement. En plus des aménagements, un service de location de vélos à assistance électrique existe, ainsi qu'une aide de 100 euros par habitant pour l'achat d'un vélo neuf. Le vélo en zone rurale c'est possible, insiste Wilfried Braud : "Il n'y a pas de raison de ne pas laisser le choix aux gens. Et en fait, s'il n'y a pas d'aménagement, ils sont un peu condamnés à la bagnole. C'est juste une amélioration du cadre de vie rural."

"Les pistes cyclables qu'on a aménagées, elles seront toujours là dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans." Wilfried Braud, responsable de la mobilité à la communauté de communes d'Erdre et Gesvres à franceinfo

Prochain projet de la communauté de communes : la réhabilitation d'une voie ferrée en voie verte, qui permettrait de créer encore 26 km de pistes sur le territoire.