Projet d’autoroute A69 : 8000 opposants attendus dans le Tarn

Durée de la vidéo : 2 min

Près de 8000 opposants au projet d’autoroute A69 sont attendus dans le Tarn, samedi 21 octobre. Les autorités redoutent la présence d’individus violents qui pourraient s’introduire dans le cortège.

Les militants sont prêts, organisés, pour dire non à l’autoroute A69. "Tant que le bitume est pas coulé, ça vaut le coup de continuer à résister", selon une militante. "Je viens parce que je suis agricultrice, et si on commence à betonner toutes les surfaces agricoles de la France, bientôt on aura plus d’agriculture", explique une agricultrice.

1600 policiers et gendarmes mobilisés

Parmi les militants, Thomas Brail, figure emblématique de la protestation. Il a fait une grève de la fin et de la soif, est monté aux arbres pour les protéger. "On parle des arbres parce que s' il pleut de moins en moins, c’est parce que l’on a de moins en moins d’arbres", dit-il. A place des arbres, un chantier qui avance vite. L’Etat a réafirmé que le chantier de l’A69 irait à son terme. Les autorités ont mobilisé 1600 policiers et gendarmes, pour éviter de possibles débordements lors de la manifestation du samedi 21 octobre.