Ristourne à la pompe : la remise supplémentaire de 20 centimes de Total pose un "problème d'équité", dénonce un représentant des petites stations-service

Francis Pousse, président national de la branche Stations-service et énergies nouvelles du sydicat Mobilians (ex-CNPA) et propriétaire d'une station-service dans la Sarthe, a affirmé jeudi 1er septembre sur franceinfo que la remise supplémentaire de 20 centimes d'euros au litre que le groupe TotalEnergies fait aux stations Total est "un coup de marteau qui va coûter cher" aux petites stations-service.

Aux yeux de Francis Pousse, cette remise supplémentaire représente un "problème" en termes d'équité qui va "mettre à mal beaucoup de stations" déjà fragilisées par le Covid-19 et les ristournes successives. Le gouvernement a prolongé par décret la remise à la pompe et l'a faite passer de 18 à 30 centimes d'euros en septembre-octobre, soit 12 centimes de remise en plus qu'auparavant. "Tout ce qui est à l'avantage du consommateur, bien évidemment, j'y suis favorable", dit-il.

franceinfo : TotalEnergies fait bénéficier les stations Total d'une remise supplémentaire de 20 centimes d'euros par litre de carburant. Qu'en pensez-vous ?

Francis Pousse : Tout ce qui est à l'avantage du consommateur, bien évidemment, j'y suis favorable. C'est aussi à l'avantage d'une grosse partie de mes adhérents qui sont des stations Total. Par contre, en termes d'équité de marché, je suis désolé, il y a un problème. On a interpellé de multiples fois le gouvernement sur ce sujet.

"Alors qu'on est en train de faire un travail pour sauver des stations-service, on a un coup de marteau qui va coûter cher." Francis Pousse, du syndicat Mobilians à franceinfo

Il y a une inégalité. Une entreprise privée décide de faire une offre. Rien à dire. Mais que fait-on pour les stations-service qui sont hors de ce réseau ?

Avez-vous déjà des stocks de carburants intégrant les 30 centimes de remise ?

Le problème, il est là. À la première série de mesures des 18 centimes, on avait pu négocier que les stations-service puissent être livrées dès le 25 mars. Cette fois-ci, on a fait la même demande de façon à ce qu'un maximum de stations soit prêtes et ça n'a pas été retenu. C'est très dommageable pour celles qui ont des petits volumes puisque plus vous avez des petits volumes, moins vous avez de livraisons fréquentes. Une station qui aurait été livrée hier [avec des litres de carburants incluant une ristourne de 18 centimes seulement] et qui aurait besoin de 10 ou 15 jours pour vendre son stock ne pourra donc dégainer ces 12 centimes de remise de plus que dans 10 jours.

Le gouvernement accompagne cette remise d'une aide de 3 000 à 6 000 euros. Cela concerne combien de petites stations-service sur les 11 000 au total en France ?

Cela concerne à peu près 1 500 stations-service traditionnelles en France, toutes celles, en particulier chez Mobilians, qu'on essaie de sauver pour conserver un maillage territorial de distribution de carburants. Même si on a la fin du moteur thermique en 2035, ce n'est pas demain qu'on arrêtera la vente de produits fossiles. C'est nécessaire au déplacement des Français.Mais selon les volumes, cela ne compensera pas tout !

Il y a un risque que des stations-service mettent la clé sous la porte ?

Elles étaient déjà mal avant le Covid-19. Mais entre la pandémie, la hausse des prix des carburants depuis un an et ces nouvelles mesures avec une concurrence d'un pétrolier français, tout cela va mettre à mal beaucoup de stations malheureusement. Mais on a enfin été entendu cet été. En même temps qu'on nous a dit que certains vont faire des remises supplémentaires, on nous a dit : "Depuis le temps que vous demandez, on va vous donner 15 millions d'euros". C'est une enveloppe qu'on demandait depuis plus de 5 ans afin de remettre à niveau ces stations-service en particulier rurales sur leurs investissements essentiels en termes d'environnement, par exemple, et puis sur la préparation des énergies futures.