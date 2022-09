"On n'a jamais vu de telles baisses dans la distribution de carburants en France", a assuré jeudi 1er septembre sur franceinfo Olivier Gantois, président de l’Union Française des Industries Pétrolières (Ufip). Alors que les prix des carburants repartent à la hausse depuis la semaine dernière, la remise à la pompe du gouvernement passe de 18 centimes à 30 centimes par litre de carburant jusqu'à la fin d'octobre. Elle "s'applique sur tous les carburants, dans toutes les stations-service", affirme-t-il. De son côté, le groupe TotalEnergies s'engage à baisser le prix de tous les carburants de 20 centimes par litre, en plus de la ristourne gouvernementale. Des baisses bienvenues pour les automobilistes, surtout que "les prix vont rester élevés tant que la guerre en Ukraine va durer", estime-t-il.

franceinfo : Cette baisse va s'appliquer partout ?

Olivier Gantois : Tout à fait. C'est-à-dire que la baisse, qui est maintenant de 30 centimes TTC, s'applique sur tous les carburants, dans toutes les stations-service et même pour ceux qui achètent leur carburant en vrac.



Toutes les stations vont-elles jouer le jeu ?

C'est à peu près certain. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a une concurrence très vive dans la distribution de carburants en France entre stations-service. Les consommateurs sont très bien informés.

"Les prix sont mis à jour en temps réel sur Internet et donc les consommateurs peuvent facilement faire jouer la concurrence." Olivier Gantois, président de l’Ufip à franceinfo

Une station qui n'appliquerait pas la remise perdrait des ventes. De plus, il y a des contrôles par la direction de la répression des fraudes parce qu'on surveille quand même que la remise de l'État est bien mise en œuvre.

Le groupe Total a décidé de faire un geste supplémentaire. En plus des 30 centimes, il s'engage à baisser le prix de tous les carburants de 20 centimes par litre. C'est la pression du gouvernement qui a payé ?

Je ne peux pas vous dire parce que c'est vraiment une décision d'un distributeur. Vous avez sans doute entendu que d'autres distributeurs ont fait d'autres gestes très significatifs qui s'ajoutent à la remise gouvernementale. En effet, ça veut dire qu'aujourd'hui, les prix vont diminuer de façon très significative. On n'a jamais vu de telles baisses dans la distribution de carburants en France.

Les prix des carburants sont repartis à la hausse la semaine dernière. Est-ce que cette hausse va continuer ?

Ces ristournes vont rester les mêmes pendant deux mois, septembre et octobre. Mais on ne sait pas dire quelle sera l'évolution du prix du pétrole brut dans les deux mois à venir. Ce qui est certain, c'est que depuis la guerre en Ukraine, les prix pétroliers sont très élevés. Aujourd'hui, le pétrole brut est à 95 dollars par baril. On ne sait pas dans quel sens les prix vont évoluer. S'il y a une évolution des prix du pétrole brut, il y aura une répercussion à la pompe avec l'effet amortisseur des taxes qui sont fixes et qui représentent à peu près la moitié du prix. Mais les prix vont rester élevés, c'est ma prédiction, tant que la guerre en Ukraine va durer.