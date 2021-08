Prix des carburants : une flambée inexorable ?

La facture est de plus en plus lourde lors du passage à la pompe, et les automobilistes espèrent une accalmie. "Ça n'a pas l'air de vouloir baisser, ça reste embêtant pour moi qui roule beaucoup. Mon budget est fortement attaqué", témoigne l'un d'eux. Pour un litre de gazole, il faudra selon le ministère de la Transition écologique débourser en moyenne 1,43 euro et 1,56 euro pour un litre de SP95-E10, des prix qui se rapprochent des records du mois d'octobre 2018.

Traditionnellement, l'été, les Etats-Unis augmentent les prix

Selon l'UFIP, le prix du baril de pétrole serait même passé de 37,77 euros à 60,61 euros en un an. Traditionnellement, l'été, les Etats-Unis augmentent les prix avec les départs en vacances. Mais pour Yves Crozet, spécialiste de l'économie des transports, ce n'est pas l'unique raison. "L'essence a augmenté normalement puisqu'il avait beaucoup baissé au moment du déclenchement de la crise sanitaire, et même auparavant lors des premiers mois de 2020. La reprise de l'économie est aussi une des raisons de cette augmentation", explique-t-il.