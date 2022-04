Prix des carburants : les soignants à domicile reçoivent une aide supplémentaire

Depuis lundi 25 avril, les professionnels de santé qui interviennent à domicile obtiennent une remise de 15 centimes d'euro par litre de carburant. "Ça fait environ 400 euros de carburant depuis le début de l'année par mois", témoigne Benjamin Varlet, infirmier libéral dans l'Oise, qui parcourt plus de 40 000 km par an. Pour lui, cette remise est importante puisqu'elle lui permet d'économiser jusqu'à 45 euros par plein. Cette aide supplémentaire est attribuée à 215 000 soignants à domicile, et s'ajoute à la remise gouvernementale de 18 centimes d'euro par litre de carburant.

Les soignants demandent des mesures pérennes

Ces deux aides s'arrêteront le 31 juillet, laissant les professionnels dans le doute pour le futur. "Notre souci premier, c'est l'accès au soin, on ne veut pas, aujourd'hui, que la distance qui sépare un patient d'un cabinet infirmier soit un obstacle au fait qu'il puisse se soigner", détaille Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI).