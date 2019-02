Grève nationale : le point sur les manifestations et blocages en France

Tour d'horizon des manifestations à la mi-journée en France.

Des grèves et manifestations se déroulent partout en France, mardi 5 février, à l'appel de la CGT, Solidaires et d'organisations de jeunesse, pour réclamer hausse des salaires et justice fiscale, avec à leur côté pour la première fois des "gilets jaunes". Le point sur la mobilisation à la mi-journée, région par région.

Normandie

Plus de 2 000 manifestants ont défilé au Havre, "gilets jaunes" et syndicats côte-à-côte, a constaté France Bleu Normandie. En Seine-Maritime, plusieurs ronds-points ou routes ont été bloqués tôt ce matin : le rond-point des Vaches à Saint-Etienne du Rouvray, le rond-point de la Motte à Rouen.

Nouvelle-Aquitaine

Au Pays Basque, environ 250 manifestants à Tarnos ont bloqué le port de Bayonne depuis 10 heures et jusqu'à la mi-journée, a rapporté France Bleu Pays Basque.

A Périgueux, plus d'un millier de personnes ont défilé, avec à la fois des "gilets jaunes" et des drapeaux de la CGT, a constaté France Bleu Périgord.

A Limoges, la CGT et les "gilets jaunes" ont défilé côte-à-côte, selon les informations de France Bleu Limousin, avec près de 1 500 personnes dans les rues.

Occitanie

En Haute-Garonne, l’une des manifestations a occasionné des difficultés très importantes sur l’autoroute A62 au niveau de la barrière de péage de Toulouse Nord. Plusieurs kilomètres de bouchons se sont formés sur le périphérique toulousain en chaussée intérieure comme extérieure, ainsi que sur l’A62 en provenance de Montauban.

Les "gilets jaunes" sont de retour sur des ronds-points dans le Gard, a rapporté ce mardi matin France Bleu Gard-Lozère. Des barrages ont été installés sur le rond-point de la RN106 à Dions entre Nîmes et Alès, malgré l'arrêté d'interdiction de se rassembler ou de manifester pris hier soir par la préfecture du Gard. Des "gilets jaunes" ont également occupé le rond-point du KFC et de la route de Bagnols.

Pays de la Loire

A Nantes, plusieurs dizaines de militants CGT et de "gilets jaunes" ont bloqué ce mardi matin les accès à l'aéroport, rapporte France Bleu Loire Océan. Ils ont empêché les camions de pénétrer dans cette importante zone d'activité économique. Les voyageurs devaient ensuite marcher près de 3 km pour rejoindre l'aérogare.

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Entre 1 500 et 2 000 manifestants dont 400 "gilets jaunes" font en ce moment le tour des remparts d'Avignon et se rassembleront ensuite devant la préfecture à la suite de l'appel à la grève de CGT et Solidaires, rapporte ce mardi France Bleu Vaucluse.