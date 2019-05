Carburants : les automobilistes tentés de revenir au diesel

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Chez ce concessionnaire de la banlieue lyonnaise, les déçus de la voiture essence sont de plus en plus nombreux. Certains ont même décidé de revenir au véhicule diesel. "Je fais beaucoup de kilomètres par an, un peu plus de 30 000 kilomètres par an [...] et je me suis rendu compte que j'avais tout intérêt à prendre un diesel, malgré la pollution", explique un consommateur. Au total, 68% des automobilistes passés à l'essence estiment que leur consommation de carburant est devenue excessive.

20% de consommation en plus pour un véhicule essence

Exemple avec une berline : la motorisation essence consomme jusqu'à 20% de plus que le diesel. Résultat, si un conducteur roule plus de 20 000 kilomètres par an, le véhicule diesel reste plus rentable, selon les spécialistes. Pourtant, aujourd'hui, les ventes de voitures essence ont dépassé les voitures diesel, car moins chères à l'achat et moins polluantes.

Le JT

Les autres sujets du JT