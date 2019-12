La réhabilitation de la ligne de TER Grenoble-Gap actée

Comme des dizaines de TER en France, cette ligne était mise en sursis depuis plusieurs années, faute de rentabilité, de fréquentation, ou pour sécurité, selon l'Etat, les collectivités et la SNCF.

La liaison ferroviaire Grenoble-Gap, menacée de fermeture en 2020 en raison de sa vétusté, bénéficiera de travaux pour une réouverture totale en 2022, a fait savoir le Collectif de l'étoile ferroviaire de Veynes à franceinfo, mercredi 4 décembre, confirmant une information de l'AFP et du Journal du Diois et de la Drôme.

Mercredi à Valence, le comité de pilotage interrégional de "l'Étoile de Veynes", a statué notamment sur l'avenir de cette ligne empruntée chaque jour en moyenne par un millier de voyageurs et traversant les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un plan de financement auquel participent les collectivités territoriales, l'État et SNCF Réseau "à hauteur de 34 millions d'euros de travaux", précise un communiqué de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Ces travaux permettront une réouverture totale de la ligne entre Grenoble et Gap en 2022, dès les travaux réalisés.préfecture Provence-Alpes-Côte d'Azurdans un communiqué

Au-delà, l'étude en cours, qui s'achèvera à l'été 2020, "permettra de définir un programme de travaux complémentaires post 2023, nécessaire pour assurer la pérennité de la ligne à plus long terme", poursuit le communiqué. L'investissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour cette liaison ferroviaire où "830 km de lignes" étaient menacés en 2016, s'élèvera à 9,8 millions d'euros.

Le 9 novembre, des associations d'usagers soutenus par des élus et des syndicats s'étaient mobilisés entre Grenoble et Briançon pour demander à l'État de "tenir sa promesse" de remettre en état cette ligne, essentielle à leurs yeux pour "désenclaver les territoires ruraux" qu'elle dessert.