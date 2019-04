GRAND FORMAT. "Si on ferme la ligne, on ferme notre territoire" : voyage à bord du TER Grenoble-Gap, menacé de fermeture

Prochain arrêt : Lus-la-Croix-Haute !" Le TER bleu ralentit et klaxonne à l'entrée de la petite commune nichée à la frontière de la Drôme et des Hautes-Alpes. Depuis de longs mois, ce village de 500 habitants situé au cœur du vallon de la Jarjatte est l'un des plus impliqués dans la sauvegarde de la ligne Grenoble-Gap. Et pour cause : les services en gare de Lus ne cessent de diminuer. "On nous a supprimé le guichet et il n'y a même plus de distributeur de billets !" peste Jacques Raisson, Lussois aux yeux clairs, au volant de son tout-terrain. Il y a quinze ans, cet ingénieur à la retraite et son épouse Liliane ont choisi de quitter Sauzet, commune voisine de Montélimar, pour rejoindre la majestuosité et le calme des montagnes du Vercors.

"Une des raisons qui m'a fait venir ici, c'est qu'il y avait une gare, reprend le secrétaire de l'Association pour la promotion de la ligne Grenoble-Gap, d'une voix vive. Avec ma femme, on s'est dit que nos petits-enfants pourraient venir nous voir tout seuls en train quand ils seraient plus grands et qu'on aurait toujours un lien avec la ville." Mais depuis sa création en 1878, la ligne des Alpes n'a cessé d'être amputée et a perdu sept gares, comme celle de Percy ou du col de la Croix-Haute. "Qui sait si Lus n'est pas la prochaine sur la liste ?" interroge, inquiet, Jacques Raisson.

Le massif du Vercors, le 28 mars 2019. (ELISE LAMBERT/FRANCEINFO)

Car pour faire face à sa dette qui avoisine les 50 milliards d'euros en 2018, la SNCF a réduit les effectifs et les services dans plusieurs gares de la région, relève le site Reporterre. A Lus, en période estivale, il faut attendre 16 heures pour l'arrivée du premier agent de circulation. Le reste du temps, les voyageurs attendent sur le quai. Problème, en l'absence d'agent, le croisement des trains est impossible sur cette ligne à voie unique, et le risque de retard aggravé.