Planification écologique : plusieurs projets d'autoroutes vont être abandonnés

Clément Beaune, le ministre des Transports, a promis le gel de plusieurs projets d'autoroutes, mardi 26 septembre, afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Il y aura bien une nouvelle autoroute entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). Le ministre des Transports, Clément Beaune, l'a confirmé. En revanche, il promet le gel d'autres projets pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. "À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant", a-t-il déclaré sur France Inter, mardi 26 septembre. Sur une cinquantaine de projets, une dizaine pourrait être abandonnée. Parmi les plus contestés, celui du contournement Est de Rouen (Seine-Maritime), ou un tronçon qui traverserait un bout de Camargue à Arles (Bouches-du-Rhône).

Une manifestation a eu lieu à Toulouse

Dans le Sud, la mobilisation contre l'A69 ne faiblit pas. Lundi, une manifestation a eu lieu à Toulouse, en présence de scientifiques signataires d'une tribune dans la presse, pour dénoncer un modèle de transport dépassé. "On ne négocie pas avec le climat. Chaque acte raté contribue à une fraction de réchauffement supplémentaire, qui contribue à des risques croissants, et qui contribue au final à des souffrances et à des morts", estime Christophe Cassou, climatologue et coauteur du sixième rapport du GIEC.