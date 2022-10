Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire Cetelem et invité mercredi du Talk franceinfo sur Twitch, estime que dans cette société où l'on se presse en permanence, la voiture reste "le moyen le plus rapide pour se déplacer" et nous en rend donc dépendants.

Les files d'attente à la pompe n'en finissent pas, et la pénurie de carburants crispe de plus en plus les Français, le gouvernement, sans oublier les professionnels du secteur. Malgré la poursuite des négociations, la situation peine à évoluer.

Cette crise du carburant met les Français face à leur dépendance à la voiture. Pourquoi est-ce, aujourd'hui encore, compliqué de faire sans ? "Ce qui compte en réalité, c'est le temps qu'on va mettre pour aller du point A au point B", a estimé Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire Cetelem, mercredi 12 octobre dans Le Talk de franceinfo sur Twitch.

"Il faut bien comprendre une chose, c'est que nos modes de vie ont beaucoup évolué, on est tout le temps pressé." Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire Cetelem à franceinfo

"Le matin, il faut déposer les enfants à l'école, aller au travail, on est en retard, on est pressé, poursuit Flavien Neuvy. Le soir, quand on sort du travail, il faut aller voir le médecin ou aller faire ses courses, donc on est pressé aussi." Selon l'économiste, "dans cette société du 'dépêche-toi', le temps qu'on va mettre pour faire tout ce qu'on a à faire dans une journée, c'est primordial."

Dans de grandes villes où le transport en commun "est très performant", comme à Paris, les usagers mettront moins de temps à se rendre à leur destination. Mais "dans beaucoup d'endroits, la voiture est le moyen le plus rapide pour se déplacer, poursuit Flavien Neuvy. Donc je prends ma voiture, même si les prix des carburants sont à 2 euros. Avec cette pénurie des carburants, il y a beaucoup de gens qui galèrent, mais malgré ça, ils attendent des heures à une station-service pour faire le plein parce qu'ils n'ont pas le choix."