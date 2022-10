Situés en Normandie, les sites de Notre-Dame-de-Gravenchon pour Esso ExxonMobil et de Gonfreville-l’Orcher pour Total, bloqués par un mouvement de grève, représentent à eux deux plus de 40% de nos capacités de production de carburant. "Envoyé spécial" a voulu approcher d'un peu plus près ces raffineries qui mettent la France à cran. Combien de temps la grève peut-elle durer ?