Pénurie de carburants : plusieurs districts prennent la décision de reporter des matchs de foot amateurs, faute d'essence

Le district de football d'Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire) a pris la décision, samedi 15 octobre, de reporter tous les matchs de football amateurs pour les catégories de 10 ans à seniors, féminin et masculin, à cause de la pénurie de carburant. "Une décision à la fois responsable, citoyenne, qui nous semble être la moins inéquitable possible entre les milieux ruraux et urbains mais aussi parce que la situation reste critique dans le département d'Indre-et-Loire", a précisé Philippe Gallé, le président du district, samedi dans le journal de France 3 Centre-Val de Loire. Une décision "compliquée" pour le président en termes d'organisation "parce qu'il va falloir reporter la journée dans un calendrier qui est déjà très chargé et que, forcément, il s'agit d'une complexité administrative importante".

La région Centre n'est pas la seule concernée par ce problème. D'autres matchs de football amateurs n'auront pas lieu ce week-end : en Occitanie, dans les Hauts-de-France ou bien encore en Île-de-France. "En ce qui concerne les plateaux de débutants, ce sont souvent les parents qui emmènent les enfants aux rencontres", a expliqué samedi sur franceinfo Jamel Sandjak, président de la Ligue de Paris Île-de-France de football et membre du comité exécutif de la Fédération française de football.

"Pour l'Île-de-France, on a décidé de maintenir nos rencontres. On a 625 compétitions prévues ce week-end et on a reçu environ 38 demandes de reports de matchs", détaille-t-il avant d'ajouter : "On sera évidemment bienveillants avec les clubs qui ne pourront pas se rendre aux rencontres. Ça serait dommage de pénaliser des clubs qui veulent jouer alors qu'on a accordé des reports à d'autres."