DIRECT. Pénurie de carburants : la grève est reconduite dans les cinq sites de TotalEnergies

Voici un premier point sur l'actualité de ce samedi matin :



• #CARBURANTS La grève dans les raffineries françaises de TotalEnergies a été reconduite sur les cinq sites, a déclaré à l'AFP le coordinateur CGT pour le groupe, Eric Sellini. La grève avait d'ores et déjà été prolongée jusqu'à mardi et mercredi dans les raffineries de Normandie et de Donges (Loire-Atlantique).



• #UKRAINE L'Arabie saoudite a annoncé une aide humanitaire de 400 millions de dollars pour Kiev. Son prince héritier Mohammed ben Salmane a parlé au téléphone au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré l'agence de presse officielle SPA.



• #METEO Après un été 2022 marqué par de nombreuses canicules, l’automne subit à son tour une vague de chaleur qui arrive dès ce weekend. Selon Météo France, la hausse des températures va se généraliser la semaine prochaine avec au moins 20° dans le Nord, et plus de 25° dans moitié sud du pays.



• #TURQUIE Les secours tentent de sauver des dizaines d'ouvriers encore coincés sous terre après l'explosion dans une mine de charbon qui a fait au moins 28 morts et 28 blessés, dans le nord-ouest de la Turquie, où se rend samedi le président Recep Tayyip Erdogan.