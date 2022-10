Pénurie de carburant : la direction de TotalEnergies reçoit ce mercredi après-midi une délégation de la CGT

La direction de TotalEnergies annonce recevoir mercredi 12 octobre, dans l'après-midi, une délégation de la CGT "sur la situation du raffinage en France et la levée des blocages", alors que la grève pour une augmentation des salaires a été reconduite dans la matinée par la CGT et FO. Mardi soir, TotalEnergies avait invité uniquement les syndicats représentatifs qui "ne participent pas au mouvement de grève", à une réunion ce mercredi, excluant de fait la CGT. La direction a finalement proposé, et c'est une première, une rencontre ce mercredi après-midi avec la CGT, malgré la poursuite du blocage.



Le mouvement initié le 27 septembre s'est étendu à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) ce mercredi. Sur les 8 raffineries et bioraffineries que compte la France métropolitaine, 6 sites sont totalement ou partiellement affectés par ces débrayages.



Le ministère de la Transition énergétique a par ailleurs annoncé ce mercredi midi le lancement de la réquisition des personnels "indispensables au fonctionnement" du dépôt de carburant de la raffinerie Esso-ExxonMobil de Gravenchon-Port-Jérôme (Seine-Maritime). "La réquisition débutera ce jour", affirme le ministère. Le porte-parole du gouvernement a indiqué à l'issue du Conseil des ministres que "d'autres réquisitions n'étaient pas à exclure" si le mouvement de grève pour les salaires, à l'initiative de la CGT et de FO, continuait à bloquer l'approvisionnement en carburant.