Nord : le train déboule, les barrières du passage à niveau restent levées

Une automobiliste a pris en photo les barrières levées alors qu'un train de marchandises circulait sur la voie, lundi, à La Gorgue.

On imagine sans peine la frayeur de cette automobiliste. Alors qu'elle s'apprêtait à traverser un passage à niveau à La Gorgue (Nord), et que les barrières étaient levées, elle a eu la surprise de voir passer un train de marchandises, lundi 19 mars. Elle a eu le réflexe de prendre une photo et de la poster sur Facebook.

Immédiatement informé, le maire de la commune a prévenu la SNCF, rapporte Le Courrier Picard. "Ils sont arrivés vite sur place pour déceler la panne. Du personnel est resté une partie de la nuit pour la surveillance et une autre équipe est revenue ce matin", explique Philippe Mahieu. Ce dernier ignorait, mardi matin, les raisons de ce dysfonctionnement sur cette voie utilisée pour les rotations des trains d’approvisionnement de l’usine Roquette, qui produit des protéines de pois pour la nutrition et la santé, avec 5 passages de livraison et 5 à vide par jour.