Les Vélib gris arrêtés dimanche, seule une centaine de stations en service le 1er janvier

Après dix ans de service, les Velib gris mis en place par la mairie de Paris changent de gestionnaire et quittent la capitale, dimanche 31 décembre, à 23h59 exactement. Il sera toutefois possible de raccrocher un vélo emprunté à une ancienne borne, jusqu'au 1er janvier à 23h59.

Après avoir été géré par l'entreprise JCDecaux, le service de vélos parisien a été repris par la société montpelliéraine Smovengo, détaille Le Figaro. Cette dernière met actuellement en place de nouvelles bornes adaptées à un nouveau type de vélo, dont un nouveau modèle électrique, mais accuse des retards importants.

Ce soir, 31 décembre, à 23h59, il ne sera plus possible d'emprunter un @Velib ancien modèle gris.

Il sera encore possible de raccrocher ces Vélib' à une ancienne borne jusqu’au 1er janvier 2018 à 23h59 pic.twitter.com/5oVmU4tgxk