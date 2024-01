La région Occitanie étend la gratuité des transports en commun aux jeunes de 12 à 16 ans

A ses débuts, en septembre, l'offre baptisée "+ = 0" était réservée aux 16-26 ans. Le dispositif concerne 21 lignes de train et 370 lignes de cars.

Le dispositif concerne désormais au total un million de personnes. La présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, a officiellement lancé l'opération pour la gratuité des transports en commun à tous les jeunes de 12 à 26 ans, vendredi 12 janvier à Toulouse.

A ses débuts, en septembre, l'offre baptisée "+ = 0" était réservée aux 16-26 ans. Elle est étendue aux 12-16 ans depuis le 22 décembre. "La précarité étudiante est trop forte dans notre pays", a justifié Carole Delga, qui pointe "un intérêt financier mais également écologique". "Le but est aussi d'habituer les plus jeunes à se déplacer en transports en commun", a ajouté la présidente de la région.

Dans la lignée de la politique menée depuis 2021

Via une application téléchargée par 110 000 usagers depuis septembre, les jeunes usagers peuvent valider leur trajet et bénéficier de la gratuité au bout du 11e trajet. Cela concerne 21 lignes de train et 370 lignes de cars.

En 2021, l'Occitanie avait instauré la gratuité des transports scolaires pour 180 000 jeunes, puis des trains pour les 18-26 ans. Ces initiatives ont permis d'enregistrer une plus forte augmentation de la fréquentation des trains régionaux qu'ailleurs en France (20% de plus en 2023 par rapport à 2022, selon la région) et de multiplier par dix en quatre ans le nombre de jeunes utilisant les transports en commun.