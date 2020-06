Ile-de-France : le trafic des RER B reste très fortement perturbé

Les gares de Port-Royal, Gentilly et Cité Universitaire ne sont toujours pas desservies, des bus de substitution sont en place entre Denfert et Laplace. L'interconnexion est suspendue en Gare du Nord, un changement de train est donc nécessaire.

Le trafic des RER B reste "très fortement perturbé", vendredi 26 juin, au surlendemain d'un déraillement de train à la sortie de la gare Denfert-Rochereau, indique la RATP sur Twitter. Il n'y aura pas de retour à la normale avant la fin du week-end, a indiqué la RATP dans un communiqué diffusé jeudi soir.

Le compte Twitter du RER B est régulièrement mis à jour concernant le trafic sur la ligne.

Bonjour, à tous, Guillaume avec vous ce matin pour vous accompagner. Le trafic restera très fortement perturbé aujourd'hui en raison de la sortie de voie de trois éléments d'un train mercredi soir en sortie de gare de Denfert-Rochereau [Thread 1/5] — RER B (@RERB) June 26, 2020

Changement de train nécessaire à Gare du Nord

Les gares de Port-Royal, Gentilly et Cité Universitaire ne sont toujours pas desservies, des bus de substitution sont en place entre Denfert et Laplace. L'interconnexion est suspendue en Gare du Nord, un changement de train est donc nécessaire.

Dans le détail, la RATP prévoit en moyenne un train toutes les 15 minutes entre Bourg-la-Reine et Robinson, un train toutes les 20 minutes entre Gentilly et Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, un train toutes les 20 minutes entre Gare du Nord et Massy-Palaiseau.