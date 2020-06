Trafic interrompu sur le RER B après le déraillement d'un train, des perturbations à prévoir jeudi

Le train qui a déraillé en sortant de la gare Denfert-Rochereau ne transportait pas de voyageur, l'accident n'a pas fait de blessé.

Galère en vue pour les usagers de la ligne du RER B, qui relie la banlieue nord à la banlieue sud de Paris, soit l'une des plus fréquentée des transports en commun de la capitale. Le trafic a été interrompu mercredi 23 juin dans la soirée, et devrait rester "très perturbé" jeudi, après le déraillement d'un train, a annoncé la RATP.

❌Suite à un incident technique en gare de Denfert-Rochereau , le trafic est interrompu entre Port-Royal et Laplace dans les deux sens de circulation jusqu'à fin de service. #RERB — RER B (@RERB) June 24, 2020

"Le trafic est interrompu entre les gares de Laplace et Gare du Nord. L’interconnexion est interrompue à Gare du Nord. En fonction des opérations de maintenance, cet incident pourrait avoir des répercussions demain matin avec un trafic qui pourrait être très perturbé", a fait savoir à France Télévisions la RATP.

L'assurance d'une journée compliquée pour les usagers, d'autant plus que la préfecture de Paris a annoncé plus tôt dans la soirée la mise en place de la circulation différenciée dans Paris et les départements de la petite couronne, en raison d'un pic de pollution à l'ozone.

Accident d'un train sans voyageur

L'accident, qui n'a fait aucun blessé, est survenu vers 19 heures mercredi soir.

"Trois éléments d'un train sans voyageurs du RER B sont sortis de la voie" à la sortie de la gare Denfert-Rochereau, a déclaré la RATP, qui précise que celui-ci ne transportait pas de voyageurs.