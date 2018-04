Grève à la SNCF : un TGV sur 5 prévu lundi, un Transilien et un TER sur 3, un Intercités sur 6, annonce la direction

La direction de la SNCF a annoncé, dimanche 8 avril, les prévisions de trafic pour la journée de grève de lundi.

Le mouvement s'annonce suivi. Pour la quatrième journée de mobilisation contre la réforme de la SNCF, la direction annonce la circulation d'un TGV sur cinq, un Transilien et un TER sur trois et un Intercités sur six. Sur le trafic international (Eurostar et Thalys), les prévisions font état de trois trains sur quatre. C'est un peu plus que lors des précédentes journées de grève lundi et mardi derniers.

La direction du groupe ferroviaire prévoit, par ailleurs, un taux de grévistes de 43% parmi les agents "indispensables" à la conduite des trains. Après une légère accalmie dimanche, les perturbations annoncées se rapprochent de celles enregistrées lors de la première séquence de grève mardi et mercredi derniers.

Pas de train sur la ligne U ni de Ouigo

Dans le détail, certaines lignes seront bien plus touchées que d'autres. Sur les TGV, l'axe Atlantique ne verra passer qu'un train sur cinq, contre un train sur quatre dans le Nord et le Sud-Est et un train sur trois sur l'axe Est. Aucun Ouigo n'est prévu lundi.

Sur les Intercités, les lignes les plus affectées par la grève sont les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Amiens-Boulogne, Paris-Saint Quentin-Maubeuge et Paris-Limoges-Toulouse, avec un train sur 10 en moyenne.

Côté Transilien, aucun train ne circulera sur la ligne U, seul un train sur 10 roulera sur la ligne R, contre un train sur cinq sur les lignes C et K, un train sur trois sur les lignes B, E, J, L, N et P, ou même un train sur deux sur la ligne du RER A.

Sur le trafic international, les Thalys devraient connaître un trafic quasi-normal. Les Eurostar seront trois sur quatre à rouler. En revanche, un Lyria sur six reliera la France à la Suisse et aucun train n'est prévu sur entre la France et l'Italie.

