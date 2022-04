Une enquête ouverte pour un "incident grave" sur un vol New York-Paris : "L'avion a fait n'importe quoi"

Un sérieux incident s'est déroulé mardi sur le vol Air France AF011 entre New York et Paris. Vers 6 heures, alors que l'avion, un Boeing 777, était sur le point d'atterrir à Roissy-Charles-de-Gaulle, les pilotes se sont aperçus que l'appareil ne répondait plus et ont dû remettre les gaz en urgence.

Le Bureau d'enquête et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) annonce mercredi 6 avril dans un communiqué ouvrir une enquête de sécurité pour "incident grave".

Dans un document audio qui circule sur Twitter [à écouter ci-dessous], on entend les pilotes, visiblement stressés, échanger avec la tour de contrôle ainsi qu'une alarme. L'un des pilotes explique ensuite que "l'avion a fait à peu près n'importe quoi".

ATC audio from Air France AF11 reveals pilots having serious control issues moments before landing at Paris-CDG Airport yesterday. The crew eventually resolved the problem and safely landed minutes later. pic.twitter.com/v44kWQQcEt