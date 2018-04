Grève à Air France : 75% des vols seront assurés mardi, selon la direction

Dans le détail, 65 % de ses vols long-courriers seront assurés et 80 % de ses vols court-courriers.

Perturbations à venir dans les airs. Mardi 10 avril, seuls 75% des vols Air France seront assurés, a annoncé la direction. Il s'agira du sixième jour de grève chez Air France. Cinq autres sont déjà programmés, les 11, 17, 18, 23 et 24 avril. L'intersyndicale "reste déterminée à poursuivre le combat jusqu'à obtention d'une augmentation de 6% des grilles de salaires" pour tous, indique-t-elle dans un communiqué.

Dans le détail, le groupe aérien anticipe le maintien de 65% des vols long-courriers, 73% des moyen-courriers depuis et vers Roissy, et 80% des court-courriers à Orly et en région.

Mercredi 4 avril, lors de la réunion avec l'intersyndicale, la direction a de nouveau proposé de négocier "la mise en place d'un mécanisme complémentaire d'ajustement salarial pour les personnels dont le salaire individuel aurait augmenté moins vite que l'inflation entre 2011 et 2017". La proposition a de nouveau été repoussée par les syndicats, qui sont partis après moins de trois-quarts d'heure de discussion.