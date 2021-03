Des salariés d'Air France manifestent contre la fermeture des bases à Marseille, Nice et Toulouse

"Air France sacrifie la province", "Personnel d'Air France en danger", "Non à la lowcostisation" : 80 salariés d'Air France ont manifesté dimanche 28 mars à l'aéroport Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) contre le projet de la direction de fermer les trois bases de province à Marseille, Nice et Toulouse.

Interrogée, la direction d'Air France a confirmé qu'elle étudiait "la fermeture de ses bases de province pour ses personnels navigants dans le cadre de la restructuration de son réseau domestique". Elle a précisé que "cette évolution devrait faire l'objet de discussions et négociations préalables avec les organisations syndicales et l'ensemble des salariés concernés qui se verraient proposer des mobilités au sein de l'entreprise".

Le groupe Air France a perdu 7,1 milliards d'euros en 2020 en raison de la crise du Covid avec un effondrement de 59% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Les effectifs ont fondu de plus de 10% dans l'année avec 5 000 départs chez KLM et 3 600 chez Air France. Des plans en cours doivent accompagner environ 900 départs supplémentaires chez KLM et 4 900 chez Air France.