Crash du vol Rio-Paris : le procès d'Airbus et Air France s'est ouvert

Après 13 ans de bataille judiciaire, Corinne et Robert Soulas, qui ont perdu leur fille Caroline lors du crash de l'avion Rio-Paris en 2009, tenaient à assister à l'ouverture de ce procès historique au tribunal de grande instance de Paris, lundi 10 octobre. "Nous espérons, dans tous les cas, que la justice sera rendue, c'est-à-dire que les protagonistes, Air France et Airbus, soient reconnus en responsabilité pénale, et surtout, que la sécurité aérienne soit renforcée de manière à ce que ça ne se reproduise plus", confie Corinne Soulas.

Airbus et Air France accusés de plusieurs manquements

Les neuf semaines à venir serviront à rétablir les responsabilités dans le crash du 1er juin 2009. Un procès très attendu par les 476 parties civiles, face à deux géants de l'aéronautique. Après un non-lieu en 2019, Airbus et Air France seront bien jugés pour cette catastrophe. Les deux entreprises sont accusées d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes Pitot, qui calculent la vitesse des appareils, et de ne pas avoir suffisamment formé les pilotes à ces risques. Des manquements qui auraient conduit à l'accident, et à la mort des 228 passagers.