Crash du Rio-Paris : le parquet de Paris fait appel du non-lieu général pour Airbus et Air France

Le parquet conteste la décision des juges d'instruction de ne pas poursuivre le constructeur et la compagnie aérienne.

Le parquet de Paris fait appel de la décision des juges d'instruction d'ordonner un non-lieu pour Air France et Airbus dans l'enquête sur le crash du vol Rio-Paris, a appris vendredi 6 septembre franceinfo de sources judiciaires.

Les juges d'instruction chargés de l'enquête ont ordonné jeudi un non-lieu général pour Airbus et Air France. Cette ordonnance de non-lieu n'est pas conforme aux réquisitions du parquet de Paris, qui avait demandé en juillet un procès pour Air France pour "négligence" et "imprudence." La compagnie et le constructeur avaient été mis en examen en 2011 pour "homicides involontaires".

Le 1er juin 2009, le vol AF447 s'était abîmé dans l'océan Atlantique. Les 228 passagers et membres d'équipage, de 34 nationalités, avaient péri dans l'accident, le plus meurtrier de l'histoire de la compagnie française.