Grâce aux compagnies low-cost, le trafic aérien a encore augmenté en 2017

Un total de 4,1 milliards de passagers ont été transportés en 2017 par les compagnies aériennes à travers le monde, soit une progression de 7,1% sur un an. Un avion volle au dessus de Jakarata, en Indonésie, le 18 juin 2017. (BAY ISMOYO / AFP)

Le trafic aérien de passagers a une nouvelle fois augmenté l'an dernier, grâce aux compagnies à bas coûts dont la part de marché progresse, a indiqué l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) mercredi 17 janvier. Un total de 4,1 milliards de passagers ont été transportés en 2017 par les compagnies aériennes à travers le monde, soit une progression de 7,1% sur un an. Une hausse de 6% avait été enregistrée l'année précédente, selon les données de l'agence des Nations unies spécialisée dans le transport aérien.

Avec 1,2 milliard de passagers, les compagnies low-cost ont vu leur volume de trafic augmenter à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale. Ces compagnies ont capté un tiers du trafic de passagers en Europe, 31% en Asie-Pacifique et 26% en Amérique du Nord.

L'Europe reste "le marché international le plus important"

Exprimé en revenus par passager et par kilomètre (RPK), le trafic a progressé dans toutes les régions à un rythme plus soutenu qu'en 2016. "L'Europe est restée le marché international le plus important avec 37% des revenus par passager au kilomètre", une hausse de 8,1% sur un an grâce à des conditions économiques plus favorables, a ajouté l'OACI. Toujours exprimé en RPK, le marché latino-américain a progressé de 10%, l'Asie-Pacifique de 9,6%, l'Afrique de 7,6% tandis qu'au Moyen-Orient la hausse est de 6,9% et en Amérique du Nord de 4,9%.

La croissance du trafic aérien bénéfice de "l'amélioration continue de sa sécurité, de sa sûreté, de son efficacité et de son empreinte écologique", a estimé le président de l'OACI. L'année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien mondial depuis 1946 et l'établissement de statistiques sur les accidents d'avions, selon des chiffres publiés début janvier par l'Aviation Safety Network.