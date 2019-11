VIDEO. Retraites : une grève générale reconductible serait "l'arme fatale des salariés" pour faire reculer le gouvernement

Une grève générale reconductible serait "l'arme fatale des salariés" pour faire reculer le gouvernement sur les retraites, a déclaré Éric Coquerel, député LFI, ce lundi sur franceinfo, avant la grève du 5 décembre.

"Comme je pense que c'est le plus efficace, c'est ce que je souhaite", a-t-il ajouté. "Si à partir du 5 décembre, on a beaucoup de monde dans la rue, beaucoup de monde en grève, c'est cela qui pourra faire en sorte que la dynamique reparte jusqu'à ce que le gouvernement cède", a-t-il expliqué, au lendemain du premier anniversaire du mouvement des "gilets jaunes".

"Ça craque de partout"

"Ça craque de partout, et ce sont les gilets jaunes qui l'ont incarné depuis un an de la manière la plus visible", assure-t-il. Éric Coquerel espère que "ce mouvement s'exprimera par la grève et par la masse". Pour le député La France insoumise, "peu importe qu'on ait un gilet ou pas" dès lors que le but est de "refuser des politiques de plus en plus insupportables".