VIDEO. "La Fabrique de la révolte" : regardez le documentaire de "C Politique" consacré aux "gilets jaunes"

Une taxe sur le carburant, des coups de gueule sur Facebook... C'est ainsi qu'est née le mouvement des "gilets jaunes". Un an après le premier samedi de mobilisation, le 17 novembre 2018, lors duquel 282 000 manifestants avaient bloqué les routes, France 5 et l'émission "C Politique" diffuse, dimanche 17 novembre, à 20h50, "Gilets jaunes" : La Fabrique de la révolte. Ce documentaire de Maxime Darquier et Florent Maillet décrypte les mécanismes de ce soulèvement populaire inédit, contre la baisse du pouvoir d'achat. Un film que vous pouvez voir également sur notre site franceinfo.fr.

Comment est né le mouvement des "gilets jaunes" loin des radars des médias nationaux bien avant le 17 novembre 2018 ? Pourquoi les Français ont longtemps soutenu la contestation malgré les violences ? Qui est le "gilet jaune" anonyme qui s'est retrouvé seul pour négocier avec le Premier ministre à Matignon ? Pourquoi l’exécutif a tremblé en décembre 2018 ? Comment cette crise s'est installée dans le temps ? Pendant un an, Maxime Darquier a enquêté de ronds-points en manifestations et est allé à la rencontre des "gilets jaunes", qui lui ont confié les raisons de leur engagement.