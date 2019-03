VIDEO. "Gilets jaunes" : des images montrent le face-à-face entre la police et le député "matraqué" à Bordeaux

Loïc Prud'homme réclame, lundi, la démission du préfet de la Gironde.

"La contestation sociale ne se règle pas à coup de matraque téléscopique." Le député "insoumis" de Gironde Loïc Prud'homme a relayé, lundi 4 mars, une vidéo montrant son altercation avec des policiers, samedi, à la fin d'une manifestation des "gilets jaunes" à Bordeaux. Les images, tournées par Macadam Press, ont été relayées par une journaliste de l'agence sur Twitter. Elles sont disponibles en meilleure qualité sur le compte Facebook de Macadam Press.

@PrudhommeLoic député #LFI a reçu, à minima, deux coups de matraque lors de l'acte 16 des GJ à Bordeaux, samedi dernier. On le sait, on y était..! #macadampress pic.twitter.com/Rmqy0gLsS4 — ELBA (@EloiseBajou) 4 mars 2019

On y voit des policiers repousser l'élu en gilet jaune, qui dit avoir été "matraqué". Si les images ne permettent pas de confirmer ses affirmations, on aperçoit bien un membre des forces de l'ordre lever un objet ressemblant à une matraque et le baisser en direction du manifestant.

"Le préfet doit être relevé de ses fonctions"

"Maintenant, le préfet doit être relevé de ses fonctions", réclame Loïc Prud'homme, qui accuse le représentant de l'Etat d'être le "responsable de la situation particulière à Bordeaux". Le député a par ailleurs publié une photo montrant, selon lui, qu'il avait sa carte d'élu en main.