Une étude de "gilets jaunes" recense les effets du gaz lacrymogène sur la santé

Publiée dans L'Obs, la synthèse met en avant de nouvelles conséquences des gaz lacrymogènes, encore non justifiées par des études scientifiques.

Une synthèse de "gilets jaunes", qui s'interroge sur les problèmes de santé liés au gaz lacrymogène rencontrés par les manifestants, a été publiée dans L'Obs (pour les abonnés), mercredi 7 août. 47 témoignages, recueillis entre le 5 avril et le 7 juillet auprès de personnes qui attestent d'effets secondaires durables, ont été utilisés pour réaliser cette étude.

Certains effets du gaz lacrymogène - irritation des yeux, du nez, des voies respiratoires, de la peau - mis au jour dans l'étude étaient déjà documentés. Le chimiste André Picot, membre de l'Association toxicologie-chimie, interrogé par L'Obs, les avait déjà expliqués à franceinfo. Il indiquait alors que "lorsque le gaz lacrymogène est inhalé, il descend et atteint les bronches. Plus la dose est importante, plus il va profondément dans l'organisme".

La synthèse fait en revanche état des conséquences gynécologiques des gaz lacrymogènes, jusqu'alors non signalées par les articles scientifiques. Ainsi, l'étude indique que "27% des femmes non ménopausées qui témoignent ont leurs cycles perturbés, et 33% des femmes ménopausées ont des saignements ressemblant à un retour de règles, sans parler des douleurs, des problèmes de stérilet". Le spécialiste André Picot explique que si l'élément est intéressant, il mérite d'être justifié par des études épidémiologiques.