Près de huit Français sur dix jugent Emmanuel Macron "autoritaire" et "arrogant", selon un sondage

Comment Emmanuel Macron est il perçu par la population ? Sept Français sur dix (70%) jugent Emmanuel Macron dynamique, soit une augmentation de 13 points par rapport à une enquête mi-décembre, et 57% courageux. Mais ils sont également plus nombreux à le juger autoritaire (78%) et arrogant (76%), selon un sondage Elabe pour BFMTV, diffusé mercredi 30 janvier.

La "volonté de réformer" est la première qualité que les Français prête à Emmanuel Macron, 28%, mais c'est 7 points de moins que lors d'une autre enquête en avril dernier. Près d'un Français sur deux (48%) ne trouve "rien de positif" au chef de l'Etat, soit 12 points de plus en 9 mois. Trois réponses étaient possibles.

Une "déconnexion des réalités quotidiennes"

Sa "déconnexion des réalités quotidiennes" (51%) et "sa politique en faveur des plus aisés" (47%) sont les principales critiques qui lui sont faites, devant son "arrogance" (39%) et "son manque d'écoute des Français" (37%).

Enquête réalisée en ligne les 29 et 30 janvier auprès de 1 001 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.